Pjaca vs Mirallas: è lotta per un posto contro il Cagliari

Il duello per un posto da titolare, pure col Cagliari, è tutto tra Kevin Mirallas e Marko Pjaca: il belga con 60 presenze con la sua Nazionale maggiore, e il croato che proprio con la Fiorentina ha festeggiato il suo primo gol italiano dopo 19 presenze in A, col diciottesimo tiro in porta. Il primo, smaltito il problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare l’ultima sfida prima della sosta, è rimasto a lavorare al centro sportivo insieme agli altri 11 compagni di movimento (più due portieri), Pjaca ha cercato di mettere nelle gambe anche i minuti in Nations League: 22 nel pari a reti inviolate contro l’Inghilterra, aspettando l’amichevole che si giocherà contro la Giordania domani sera, sempre a Rijeka. Potrebbe essere questa l’occasione – scrive Il Corriere dello Sport – per tornare a vederlo titolare con la sua Croazia, Dalic ci sta pensando e Pioli, dal canto suo, aspetta, consapevole che solo giocando potrà tornare il vero Pjaca, quello per il quale nell’estate 2016 si è scatenata una vera e propria asta di mercato.