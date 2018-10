Pioli vs Mazzarri, in vantaggio il tecnico viola. Sei le sue vittorie, quattro per il livornese

Sei vittorie per Stefano Pioli, quattro per Walter Mazzarri, tre i pareggi. Eccolo qui, il bilancio delle sfide tra i due mister, riportato questa mattina dal Corriere dello Sport. Quando si sono affrontati nella massima serie, ad avere la meglio è (quasi) sempre stato l’attuale tecnico della Fiorentina. Il toscano, infatti, lo ha battuto soltanto in due occasioni: con la Reggina nella stagione 2006/2007 ed in quella 2010/2011 con il Napoli, quando Pioli sedeva, rispettivamente, sulle panchine di Parma e Chievo. Che però, poi, si è rifatto, specie con il Bologna quando nell’annata 2012/2013 andò ad espugnare il San Paolo per due volte in quattro giorni, tra campionato e Coppa Italia. Anche l’anno scorso fu vittoria corsara per Pioli, a Torino, la prima senza Astori lontano dal Franchi.