Pioli, una scossa senza perdere l’equilibrio. E quel discorso all’intervallo di Fiorentina-Juve

Per Pioli è il momento più difficile da quando allena la Fiorentina. I risultati non arrivano, i problemi sono sempre gli stessi, la classifica piange e in città si discute anche, se non soprattutto, di lui. Il Pioli che si mostra davanti alle telecamere non è lo stesso di quello che si confronta con la squadra nello spogliatoio. Sussurri raccontano di alzate di voce notevoli e di arrabbiature secche. C’è chi giura che sabato, all’intervallo, il suo sia stato un discorso forte e deciso (peccato che la reazione sia durata poco e non abbia portato a nulla…). Pioli ha intenzione di cambiare qualcosa? Qualche pensiero c’è, con la speranza di ricevere una mano a gennaio. Lo scrive il Corriere Fiorentino.