Pioli regala un giorno di vacanza in più. Benassi da valutare

Pioli ha regalato un giorno di riposo in più ai suoi giocatori. I viola, scrive La Nazione, torneranno ad allenarsi mercoledì per iniziare a preparare la partita di domenica alle 15 all’Olimpico contro la Lazio (diretta su DAZN). Contro i biancocelesti la Fiorentina tenterà di strappare il primo risultato favorevole contro una delle grandi del campionato. Non è da escludere un nuovo turnover. La difesa potrebbe essere confermata, anche se Hancko e Laurini sono pronti. Benassi ha un problema alla caviglia (LEGGI IL REPORT MEDICO) e il suo recupero potrebbe essere complicato. Spazio dunque a Edimilson, mentre con Veretout confermatissimo, rimane da decidere la conferma o meno di Gerson. Mirallas, probabilmente, sta meglio dell’ex Roma e potrebbe così sorpassare il compagno nelle scelte di Pioli. Ma non è da escludere che proprio Mirallas (con quindi Gerson in campo) possa prendere il posto di Pjaca apparso decisamente opaco.