Pioli parla con i leader per aiutare Pjaca. E intanto studia un nuovo ruolo

Su La Gazzetta dello Sport questa mattina si parla di Marko Pjaca e del suo momento difficile in questa prima parte di stagione. Ecco un estratto dell’articolo che potete trovare sul cartaceo questa mattina:

Il tecnico viola ha chiesto aiuto ai giocatori leader (Pezzella-Veretout) per trasmettere al croato la stima di tutta la squadra nei suoi confronti. Pjaca è un professionista incredibilmente educato ma non è un ragazzo spigliato. Quindi fatica a fare gruppo. Coinvolgerlo di più può essere importante. Inoltre Pioli sta pensando anche a qualcosa di diverso dal punto di vista tattico. Pjaca potrebbe operare più da seconda punta che da attaccante esterno. Stando più vicino a Simeone potrebbe essere importante per lui e per il Cholito (un altro dei viola in difficoltà). Anche a Chiesa è stato chiesto di cercare di più l’attaccante croato. Nel tentativo di tenerlo sempre nel cuore della gara. Vedremo cosa succederà contro la Roma. Una partita delicata. Un passaggio importante per Marko.