Pioli non sente il gong e crede in un colpo di coda per l’Europa

Come un pugile che ancora non sente il gong. La serenità con la quale Stefano Pioli torna a parlare non vuole trarre in inganno: è lui il primo a credere in un colpo di coda del suo gruppo. La classifica – scrive il Corriere Fiorentino – dica pure che i viola sono indietro, e gli scettici pensino solo alla semifinale coppa, l’allenatore ci spera eccome nell’Europa. Quattro partite in campionato per capire se la Fiorentina può sperare ancora: peccato che in questo poker di sfide la disponibilità di Chiesa sia ridotta, la tabella personalizzata per il momento esclude un impiego domani, al pari di Pezzella squalificato.