Pioli cala i quattro assi e la Fiorentina ritrova qualche certezza

Ad un passo dal baratro, contro l’Empoli la Fiorentina ha reagito d’orgoglio e di disperazione, ritrovando qualche certezza nel momento di crisi vera. Sono stati gli uomini più nel mirino a dare la svolta, salvando probabilmente anche la panchina di Pioli. Mirallas è sempre più in palla e ha servito a Simeone l’assist per il gol che ha dato la spinta per risalire la china. Lafont ha allontanato definitivamente le titubanze con una grande parata [LEGGI QUI], Dabo invece ha segnato a freddo il gol della sicurezza. Serve la riprova, ma la reazione lascia presagire un futuro diverto. Lo scrive La Nazione.