Pezzella, ultima chiamata: venerdì la decisione

German Pezzella, operato pochi giorno fa allo zigomo, continua a lavorare con la mascherina personalizzata. La decisione definitiva sulla sua presenza o meno a Parma sarà presa venerdì. Il capitano – scrive La Nazione – ha già dimostrato di saper costringere dolore e ostacoli in un angolo in occasione del trauma al ginocchio: sarebbe dovuto restare fuori un mese e mezzo, ma in tre settimane era già lì, al suo posto, in mezzo al campo. Nessun report medico su Laurini e Edimilson Fernandes, usciti anzitempo nella ultima partita. Le loro condizioni saranno valutate nel corso della settimana.