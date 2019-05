Pezzella si allena a parte: a Parma andrà in panchina

Anche ieri German Pezzella, operato allo zigomo pochi giorni fa e alle prese con una maschera protettiva, ha lavorato a parte. La decisione finale da parte di Montella arriverà tra oggi e domani, ma la sensazione – scrive La Nazione – è che almeno in panchina ci sarà. Il capitano a Parma non vuole mancare: è troppo alta la posta in palio per tirarsi indietro. Sarà l’allenatore a dire l’ultima parola, in accordo con lo staff medico. In difesa sono tutti preallertati.