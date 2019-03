Pezzella, Pioli sceglierà all’ultimo se farlo giocare

German Pezzella, capitano della Fiorentina, non si è ancora ripreso completamente dall’ infortunio che gli ha fatto saltare le ultime gare di campionato, anche se il suo rientro è sempre più vicino. Dopo la convocazione contro l’ Atalanta nella semifinale di Coppa Italia, per la gara di campionato, ancora contro gli orobici, l’argentino potrebbe ritrovare il suo posto da titolare al fianco di Vitor Hugo. Mister Pioli deciderà dopo gli ultimi test e la rifinitura di questa mattina, come riporta il Corriere dello Sport, se schierarlo dal primo minuto.