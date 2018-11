Pezzella out, è sempre ballottaggio: Ceccherini e Milenkovic candidati, Laurini spera nel serbo

Fin qui, la Fiorentina è sempre scesa in campo, pronti via, con una difesa a 4: in questo caso, potrebbe trovare spazio, per la prima volta alla stagione, Ceccherini al fianco di Hugo, ma anche Milenkovic, che nell’ultima gara giocata con la sua Nazionale ha occupato proprio quella zona del campo, che poi sarebbe il suo “habitat” naturale. Laurini, di conseguenza, scrive La Nazione, sarebbe chiamato a sistemarsi a destra. Attenzione, però, alla possibilità di una squadra schierata a specchio contro un Bologna che fin qui ha fatto del 3-5-2 il principale punto di riferimento.