Pezzella, orgoglio da capitano. Va in campo con la mascherina

I dubbi di Montella e di Scaloni: German Pezzella ha messo in un angolo tutto pur di tornare in campo a dare man forte alla sua squadra finita risucchiata nella lotta salvezza. Giocherà con una mascherina, anticipando di una settimana il suo rientro in campo, scrive stamani il Corriere dello Sport – Stadio. Una buona notizia per la Fiorentina e un bel messaggio anche per il ct dell’Argentina che nei giorni scorsi aveva messo in dubbio la partecipazione di Pezzella alla Coppa America.