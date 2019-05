Pezzella, il capitano mascherato: la Fiorentina si aggrappa al suo leader

Con uno zigomo fratturato e una maschera di protezione, ma capitan Pezzella torna in campo. Carattere per aiutare un gruppo sull’orlo della crisi mentale, capacità di cui non fa difetto avendo ereditato la fascia pesantissima di Astori. La Fiorentina ha più che mai bisogno dei suoi leader: Pezzella appunto, ma anche Chiesa e Veretout, con quest’ultimo che ultimamente lo è stato davvero poco. Lo scrive La Nazione.