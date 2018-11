Pezzella, il capitano cerchia in rosso la Juventus

German Pezzella ha lasciato anticipatamente il ritiro della nazionale argentina a causa di un problema muscolare al bicipite femorale sinistro, ed è tornato a Firenze per ritornare nel pieno della forma. Mentre la sua condizione viene costantemente monitorata, come riporta il Corriere dello Sport, il difensore argentino cerca di recuperare il più in fretta possibile, cercando di tornare arruolabile per la sfida contro la Juventus, che da buon capitano non si vuole perdere.