Pezzella e Vitor Hugo le due certezze, manca solo il gol

Le due certezze della Fiorentina arrivano da dietro: sono Pezzella e Vitor Hugo. Il capitano, scrive La Nazione, ha parlato alla squadra dopo l’1-1 di Frosinone per far scrollare di dosso le tossine degli ultimi giorni. Il brasiliano, insieme all’argentino, è l’altro insostituibile, per lui 1.080 minuti giocati. Nelle statistiche della Lega, entrambi sono nella top 15 della Serie A: non è un caso che la difesa viola continui ad essere tra le meno battute, 10 gol al pari dell’Inter. Nelle prossime partite dovranno garantire la massima protezione a Lafont e magari provare a realizzare i loro primi gol: all’appello tra i difensori mancano solo loro.