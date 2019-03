Pezzella è già pronto: in campo contro la Lazio?

Buone notizie su German Pezzella. L’argentino è tornato ad allenarsi in gruppo e l’impressione – scrive il Corriere dello Sport – è che possa tornare disponibile per la gara contro la Lazio, in programma al Franchi domenica 10 marzo alle 20.30. Ma c’è chi pensa che il capitano possa partire anche oggi per Bergamo. Contro l’Atalanta Pioli dovrà quasi sicuramente trovare una soluzione alternativa, ma contro i biancocelesti lo avrà nuovamente al centro della difesa.