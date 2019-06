Pescara, il nuovo tecnico Zauri chiede la conferma di un giovane viola

Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, lo aveva già detto un paio di mesi fa: “Mi piacerebbe trattenere per un altro anno Riccardo Sottil: qui da noi può crescere giocando titolare”. Adesso, il nuovo tecnico dei bianco-azzurri, Luciano Zauri, ex difensore viola, lo ha chiesto espressamente. Secondo il Corriere dello Sport, pare che anche lo stesso Sottil sia d’accordo, visto che in Abruzzo si è trovato molto bene, giocando pure su ottimi livelli, specie nelle ultime settimane. La palla ce l’ha però tra i piedi la Fiorentina: spetterà al nuovo responsabile tecnico definire questa ed altre questioni.