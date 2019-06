Per un Montella che rimane, c’è un Corvino che parte. Così come molti giocatori…

Se è vero che Rocco Commisso non ama licenziare i suoi dipendenti né fare rivoluzioni, per quanto riguarda la Fiorentina l’imprenditore dalle origini calabresi potrebbe modificare, almeno in parte, il suo modus operandi. Il Corriere dello Sport questa mattina compie un punto della situazione molto preciso: se per quanto riguarda la guida tecnica si va verso la conferma di Vincenzo Montella, lo stesso non si può dire di chi dovrà fare il mercato. Va da sé, allora, affermare che Pantaleo Corvino è ad un passo dall’addio, nonostante il contratto solido stipulato con la precedente proprietà, così come molti giocatori. La squadra verrà smantellata, per costruirne una nuova e più consona alle idee tecnico-tattiche dell’Aeroplanino.