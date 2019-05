Per Conte è già derby con la Juve: vuole strappare Chiesa ai bianconeri

È appena arrivato (ufficialmente) sulla panchina dell’Inter, ma Antonio Conte ha già messo nel mirino Federico Chiesa. E non è un mistero che i nerazzurri ci pensino, tanto che con la Juve si respira già aria di derby. Prima ancora di quello del 24 luglio a Nanchino, il testa a testa sarà sul mercato per il gioiello della Fiorentina, che secondo il Corriere Dello Sport avrebbe deciso di cambiare aria. Attenzione, però: fino a un paio di settimane fa sembrava scritta la gara con il Genoa come sua ultima partita in viola, ma il cambio di proprietà potrebbe cambiare le carte in tavola. Secondo quanto si legge, il padre Enrico vorrebbe prima aspettare le eventuali offerte della nuova società per capire se è disposta a pareggiare i 5-6 milioni di ingaggio che potrebbero offrire bianconeri e nerazzurri.

Per arrivare al gioiello viola, il prezzo giusto potrebbe essere 70 milioni, anche se le richieste saranno più alte, ma con qualche buona contropartita se ne può parlare anche a una cifra minore. l’Inter potrebbe inserire nell’affare Yann Karamoh, che dopo un avvio traumatico a Milano è pronto a rilanciarsi. In caso di doppio inserimento, ai viola piace molto Esposito, che però difficilmente Marotta e Ausilio lasceranno partire a titolo definitivo. La Juventus forse ha qualcosa di più a questo livello, ma la partita è più che mai aperta.