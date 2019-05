Patto per la salvezza: dopo l’allenamento squadra in ritiro. Della Valle in arrivo?

Oggi alle 16.30 allenamento a porte aperte al Franchi. Curva Fiesole e ATF non saranno presenti. Domenica per Fiorentina-Genoa possibile tutto esaurito: ad oggi staccati quasi 10mila tagliandi. Da Genova sarà esodo e il settore ospiti è al completo. Dopo l’allenamento odierno la squadra in ritiro fino a domenica pomeriggio. Domani potrebbe essere il giorno giusto per rivedere i Della Valle a Firenze: Andrea arriverà probabilmente per primo, Diego dovrebbe seguirlo domenica, anche se siamo nel campo delle ipotesi. Lo scrive La Nazione.