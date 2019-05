Il passaggio di mano tiene in stallo le operazioni interne alla Fiorentina

In attesa del Consiglio di Amministrazione e dell’eventuale passaggio di proprietà, restano bloccate le altre operazioni. Come riporta il Corriere Fiorentino, l’organigramma viola non è stato toccato e così anche il comparto tecnico. Da tempo la posizione di Pantaleo Corvino non è salda come qualche mese fa, e un cambio alla guida della Fiorentina porterebbe al suo addio. Restano interrogativi anche sull’allenatore, restano congelate le considerazioni sul parco giocatori, ma priorità a Federico Chiesa.