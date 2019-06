Nuovo stadio o Franchi coperto, Nardella apre a Commisso

Dario Nardella lo ha detto anche l’altro giorno che la porta del suo ufficio sarà sempre aperta per parlare, qualora interessasse, del progetto del nuovo stadio o anche di una eventuale copertura del Franchi, con un progetto già noto e mai preso più di tanto in considerazione. Di certo, a quanto fatto trapelare, Commisso ha intenzione di vivere da vicino questa nuova avventura nel calcio italiano, non con rapporti non relegati al solo telefono. Lo riporta Il Corriere dello Sport.