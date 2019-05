Nuovo stadio Fiorentina, atti a un passo dalla decandenza

Nessuna scadenza a fine maggio, semplicemente perché l’interesse pubblico dell’amministrazione comunale per la realizzazione del nuovo stadio e per la complessiva riqualificazione della parte settentrionale del territorio comunale scadeva senza proroghe il 31 dicembre 2018. E adesso si chiede La Nazione? Due variabili potrebbero far decadere definitivamente la dichiarazione di pubblico interesse della giunta per il nuovo stadio. Da una parte l’ampliamento dell’aeroporto: il comune ricorrerà contro la decisione del Tar che blocca lo spostamento della Mercafir nei terreni di Castello. L’altra variabile è la Fiorentina: se ci sarà o meno l’ingresso di un nuovo socio o se dovesse essere ceduta è facile immaginare che i tempi della consegna del progetto definitivo slittino. Il rinnovo della dichiarazione di pubblico interesse è uno dei nodi centrali descritti nel capitolo “Progetto nuovo stadio” nel bilancio 2018 della Fiorentina dove si legge che la Fiorentina “al fine di poter completare il progetto ha richiesto di confermare il pubblico interesse per tutto il tempo necessario ad attuare l’iniziativa”.

Dal Comune, viceversa, filtra che, dopo le tre proroghe concesse l’interesse pubblico verrà confermato con atto ufficiale solo insieme alla presentazione del progetto definitivo. E se i tempi non dovessero allungarsi troppo, visto che l’ultima proroga è già scaduta cinque mesi fa. Sempre nel bilancio 2018, nel capitolo “Investimenti immobiliari”, al paragrafo che riguarda il nuovo stadio, si precisa che «durante l’esercizio sono state portate avanti, in sinergia con i delegati dell’amministrazione comunale, le attività propedeutiche alla definizione del progetto esecutivo. Tuttavia, non è ad oggi possibile avere tempi certi per la realizzazione dell’impianto, a causa del vincolo legato allo spostamento del sito agroalimentare attualmente esistente nell’area destinata al nuovo stadio”.