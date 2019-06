Nuovo a.d., ormai è corsa a due per lavorare con Joe Barone

Come scrive il Corriere Fiorentino: “Commisso continua la ricerca del profilo giusto per il ruolo di amministratore delegato della Fiorentina. I candidati, al momento, sono due. Da una parte Umberto Gandini e dall’altra Luca Scolari (già incontrato a Milano). Non sono da escludere mosse a sorpresa [un manager statunitense?]. Chi arriverà dovrà lavorare a stretto contatto con Joe Barone. Commisso si confronterà con i suoi legali e poi deciderà”.