Norgaard scalpita, è pronto per la cabina di regia

Christian Norgaard, oggetto misterioso fin qui della squadra viola, sembra aver scalato molte posizioni in graduatoria, fino ad arrivare ad una possibile maglia da titolare. Come riporta il Corriere dello Sport, mister Pioli potrebbe virare ad un 3-5-2 per la gara contro il Bologna, anche viste le defezioni e le fatiche internazionali, posizionando il danese al centro della metà campo, affidandogli la cabina di regia.