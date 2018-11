Norgaard, la sorpresa di Pioli: il danese convince in allenamento

Su La Nazione si parla del centrocampo della Fiorentina e soprattutto del danese Norgaard. Chi lo vede in allenamento, si legge sul quotidiano, giura che non sia un oggetto misterioso. Anzi, sta crescendo in fretta. La sua posizione in campo è quella di regista, centrale della mediana a tre, e la tentazione di Pioli di puntare su di lui per affidargli le chiavi della regia viola è tanta. Magari non contro la Roma; più facile nella prossima trasferta a Frosinone di venerdì 9 novembre. Sta crescendo anche a livello tattico, come filtra dal centro sportivo «Davide Astori».