Norgaard e Vlahovic, a breve una chance per giocare. E il serbo può andare in prestito

Benedetto Ferrara su Repubblica scrive che Pioli dovrà decidere il futuro di Norgaard e quello di Vlahovic, due giocatori a cui la società tiene molto e vorrebbe vedere in campo. Il danese avrà la sua occasione, il serbo di sicuro un po’ di spazio in più, ma sono alte le possibilità che lasci la Fiorentina a gennaio per andare a giocare in prestito in serie B. Sarebbe anche un piccolo premio per un ragazzo che si è sempre allenato con grande professionalità.