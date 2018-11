Ultimi tre giorni decisivi: Nørgaard si gioca il posto. Come cambia il centrocampo

Stefano Pioli sta lavorando ad alcuni accorgimento: la sosta cambierà la Fiorentina, senza stravolgerla. Come riportato da La Nazione, il primo punto è legato alla promozione di Christian Nørgaard, che farebbe scivolare più avanti Veretout a sostegno di Simeone: ipotesi tutta da verificare in base alla risposte che il danese offrirà negli ultimi tre giorni di preparazione. Acquistato proprio per giocare davanti alla difesa, Norgaard ha messo insieme solo 36 minuti contro il Chievo prima di essere superato in quel ruolo proprio da Veretout; un infortunio in nazionale gli ha poi impedito di esordire dall’inizio contro il Cagliari.