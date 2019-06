Non ha brillato, ma non ha neanche demeritato Federico Chiesa nella partita di ieri dell’Italia. Entrato all’intervallo, con gli azzurri sotto 1-0 con la Bosnia, ha contribuito alla rimonta azzurra ma senza acuti. E sui quotidiani c’è una raffica di 6 in pagella.

Gazzetta dello Sport: “Quello vero incrocerebbe verso l’area, questo – come ad Atene – va più che altro sul fondo. Ma almeno dà più vivacità di Bernardeschi a destra”.

Corriere dello Sport: “In quello che potrebbe diventare il suo nuovo stadio. La voglia c’è ma pur provando spesso la giocata, sbaglia la scelta finale”.

Corriere della Sera: “L’energia elettrica nella ripresa la porta lui: senza risparmiarsi”.

CHIESA E IL FUTURO, LA STRATEGIA VIOLA