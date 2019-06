Nodo allenatore: ecco i quattro possibili candidati a sostituire Montella

Rocco Commisso dovrà sciogliere anche il nodo allenatore. Detto che ancora non c’è stato un incontro tra il nuovo proprietario e Montella, i candidati a sostituire l’Aeroplanino sono quattro, secondo La Nazione: Spalletti, può essere l’obiettivo pregiato, ma il contratto che ancora lo lega all’Inter può far lievitare (e molto) la questione economica. Quindi Gattuso (apprezzato da Commisso dai tempi della trattativa per arrivare al Milan). Poi ecco prendersi la scena Semplici (ci sarebbe da trattare con la Spal) per il quale un primissimo contatto è stato intercettato due giorni fa. Semplici, nell’ottica di Commisso, sarebbe il fiorentino sulla panchina della Fiorentina. Il massimo. Attenzione però anche ad Eusebio Di Francesco, al momento uscito dai radar delle trattative per le panchine della prossima serie A. Di Francesco potrebbe avere una corsia preferenziale in direzione di Firenze grazie soprattutto a Massara.