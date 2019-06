Nazione: Calcio storico show, sognando Rocco

Mentre il presidente del Calcio Storico Michele Pierguidi si scervella per la scelta dei tre Magnifici Messeri che accompagneranno le due semifinali (sabato Verdi contro Rossi; domenica Bianchi contro Azzurri) e la finalissima di San Giovanni, il prefetto Laura Lega mette a punto la macchina organizzativa per garantire che la sicurezza sugli spalti e lo svolgimento dell’attesa manifestazione senza intoppi. Come scrive La Nazione il sogno, per il Magnifico Messere, non è così nascosto: si chiama Rocco Commisso, nuovo proprietario della Fiorentina. La data giusta sarebbe quella del 24, la finalissima, forse compatibile con gli impegni del tycoon appena ripartito per gli States ma con in animo di far rientro al più presto a Firenze (LEGGI QUI).