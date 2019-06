Napoli, affondo per Veretout: è lui la priorità a centrocampo. E Giuntoli punta anche un ex viola

Nella settimana che sta per iniziare il Napoli proverà a chiudere l’affare legato a Jordan Veretout: secondo il Corriere dello Sport, infatti, è lui la priorità per il nuovo centrocampo che Ancelotti e Giuntoli hanno in mente di costruire. Il club azzurro punterà a portare nel capoluogo campano il francese offrendo alla Fiorentina 18 milioni, una cifra ritenuta congrua dai partenopei. Che intanto sognano anche Josip Ilicic: lo sloveno ex gigliato è il primo della lista per rinforzare il reparto avanzato.