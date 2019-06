Napoli, 20 milioni cash per Milenkovic. Per la Fiorentina sono pochi

Il nome di Manolas infiamma il mercato del Napoli, ma qualora gli azzurri non dovessero arrivare al centrale della Roma le alternative sono due: Nathan Akè e Nikola Milenkovic. Come scrive La Gazzetta dello Sport in edicola stamani, i partenopei avrebbero offerto 20 milioni cash alla Fiorentina, che ne chiede 30. Prezzo che potrebbe far desistere De Laurentiis dall’acquisto del centrale viola classe ’97.