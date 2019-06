Muriel, riscatto difficilissimo e le pretendenti si fanno avanti. Anche Mirallas torna a casa

Muriel vorrebbe restare alla Fiorentina, ma al Siviglia non è arrivato alcun segnale per esercitare il diritto di riscatto. L’opzione, fissata a 14 milioni, scade il 15 giugno ed è difficilissimo che venga attivata, anche per una questione di tempi tecnici. Sul colombiano stanno lavorando Milan e Sampdoria. Tra i giocatori in prestito, anche Mirallas tornerà alla base: non sarà riscattato dall’Everton. Lo scrive La Repubblica.