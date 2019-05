Muriel, ora tocca a te: l’ultima sfida dei Della Valle si è spento, ma contro il Genoa…

Come scrive La Gazzetta dello Sport: “Montella stavolta si affida a Luis Muriel. Il colombiano è stato l’ultima sfida dei Della Valle. E’ arrivato nel mercato di gennaio perché la Fiorentina aveva dichiarata chiusa la scommessa Pjaca. E doveva dare alla squadra la spinta per conquistare un posto in Europa, segnando gol con delle magie che ai tifosi viola hanno ricordato Baggio. Poi si è spento. Colpa delle tante panchine con il Siviglia che hanno condizionato la preparazione e di una Fiorentina che non è più stato in grado di servirlo nella maniera giusta. Nel momento della verità, tocca al colombiano. Capace spesso di trovare la giusta alchimia con Chiesa. Per Muriel la sfida con il Genoa ha un sapore speciale. Quando giocava nella Samp (marzo 2017) ha vinto un derby realizzando il gol decisivo”.