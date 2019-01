Muriel, la Fiorentina lo riscatterà: servono 15 milioni. Sarà il tutor dei compagni d’attacco

La Fiorentina ha deciso, Muriel sarà riscattato dal Siviglia. Servono 15 milioni per garantirsi il giocatore anche per il futuro. Come spiega Il Corriere dello Sport, la decisione è già stata presa. Il colombiano vuole stare a lungo, per la società rappresenta il tutor degli attaccanti più giovani. Del resto è l’unico giocatore con una certa esperienza in attacco fra i titolari, tolto Mirallas per il quale non è stato deciso ancora nulla. Infine Muriel non essendo più giovanissimo non rischia di scatenare un’asta fra i grandi club, cosa che invece accadrà con Chiesa.