Montiel scalpita: “Imparo da Chiesa e aspetto il debutto. Iniesta il mio idolo”

Si definisce “un trequartista” ed è felice di essersi ambientato benissimo a Firenze, dove ha legato soprattutto con gli ispanici come Simeone e Pezzella. Tofol Montiel, gioiellino della Fiorentina Primavera (15 gol e 8 assist in stagione), si racconta in una intervista al Corriere dello Sport-Stadio. E cita Chiesa come modello a cui ispirarsi: “L’ambizione di Federico è sempre quella di puntare al meglio. Sto seguendo la sua scia”. Ma cita anche Iniesta, Ozil e David Silva. “Assomiglio a Messi? Impossibile! Io sono un giovane che sta studiando per farsi grande”. Montiel svela i suoi sogni nel cassetto: “La Nazionale spagnola ma prima devo vincere qui, con la Fiorentina. Continuo ad impegnarmi per cercare di conquistare il debutto in prima squadra. So che non sarà semplice, ma io voglio provare ad alzare l’asticella” dice il classe 2000 viola. PIOLI DIXIT: “ECCO QUANDO FARO’ GIOCARE MONTIEL”