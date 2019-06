Montella, una conferma… inevitabile. E l’idea Di Francesco viene scartata

La conferma di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina è figlia di tanti fattori. Non ultimo quello del contratto per altre due stagioni da 1,5 milioni di euro d’ingaggio. Lui come tutti gli altri dipendenti viola saranno sotto la lente d’ingrandimento nella stagione in arrivo e tutti dovranno meritarsi la conferma. Pradè, che in odore di Sampdoria aveva allacciato i contatti con Di Francesco, ha poi abbandonato questa pista in ottica viola per motivi burocratici (deve liberarsi dalla Roma), riabbracciando Montella. Lo scrive La Nazione.