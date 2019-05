Montella, telefono e sky-box. Ma la Fiorentina sperava soltanto in una multa

La Fiorentina non si aspettava un provvedimento così pesante per Vincenzo Montella e Giancarlo Antognoni. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il tecnico comunicherà via telefonica con il suo vice Daniele Russo da uno sky-box ma la Fiorentina sperava soltanto in una multa salata per il tecnico nella partita decisiva dell’anno: a questo punto anche se la società viola dovesse fare ricorso (e dovesse essere parzialmente accolto), con il Genoa Montella non ci sarà.