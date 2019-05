Montella si fida di Hugo e Gerson. In attacco ballottaggio aperto

Se il Corriere dello Sport dà Giovanni Simeone titolare contro il Genoa, Repubblica in edicola stamani va controcorrente: il Cholito va in panchina per quella che a tutti gli effetti è la partita dell’anno. Il tridente sarà quello ‘rodato’ con Mirallas, Muriel e Chiesa, con il belga che ci sarà nonostante gli acciacchi muscolari. Ci sarà anche Pezzella, con una maschera protettiva, insieme a Vitor Hugo. A destra Milenkovic, a sinistra non si prescinde da Biraghi, mentre in mezzo al campo Gerson sarà riproposto da regista. Ai suoi lati Benassi e Veretout.