Montella resta? Dipende dalla permanenza o meno dei Della Valle

La Fiorentina dovrà decidere il prima possibile anche chi guiderà la squadra la prossima stagione. Montella, nell’immediato dopo gara dell’ultima di campionato, aveva confessato di non conoscere esattamente il proprio destino, ma è chiaro che nel suo caso sarà decisiva la permanenza o meno dei Dalla Valle. Nel caso in cui gli attuali proprietari non fossero intenzionati a vendere nell’immediato, Montella affronterebbe il primo dei due anni di contratto, in caso contrario anche lui potrebbe lasciare Firenze e adeguarsi alle decisioni di un nuovo proprietario. Lo scrive il Corriere Fiorentino.