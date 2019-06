Montella, prima Commisso e poi Pradè: serie di colloqui per la Fiorentina che verrà

Oggi Montella incontra Commisso ed è difficile immaginare che si vada verso una rottura, tanto più con una serata di saluto ai tifosi già confermata. Da questo primo incontro passerà molto del destino dei viola in questa stagione, tanto che radiomercato tiene ancora in vita l’ipotesi Di Francesco, in attesa di sviluppi dall’America. Il ritorno di Pradè però va verso la conferma dell’Aeroplanino e, dopo la fumata bianca di stasera, i due già da lunedì si potrebbero confrontare sul mercato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.