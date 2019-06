Montella: la permanenza dipende dalla proprietà. Ma il contratto…

Dubbi anche su Vincenzo Montella visto che la Fiorentina potrebbe passare dai Della Valle a Commisso. Come scrive La Nazione, il tecnico aspetta di capire quale sia il futuro della società, forte comunque di un contratto per altri due anni. Quindi, indipendentemente da chi saranno, i nuovi proprietari dovranno per forza parlare con il tecnico e, nel caso non fosse nei loro piani, cercare una transazione ‘pesante’ con l’Aeroplanino. Montella, dal canto suo, è tranquillo e al momento non è a Firenze. Ma questo era già nei programmi.