Montella in bilico? Per La Nazione non è in discussione

Vincenzo Montella in bilico. A dare la notizia, ieri, è stato Enzo Bucchioni su Twitter. Non sembra, però, essere d’accordo La Nazione. Come si legge, l’allenatore viola è il perno su cui la proprietà ha deciso di ripartire e anche se i risultati non sono stati secondo le aspettative, le colpe sarebbero da ricercare altrove. A meno che l’Aeroplanino non decida a fine stagione di farsi da parte. Ipotesi molto remota, per la verità, e che al momento non sfiora proprio la mente dell’allenatore troppo concentrato sul presente per lasciarsi distrarre da indiscrezioni più o meno velate. Ovvio che ognuno farà la sue valutazioni, ma al momento il tecnico non si discute proprio.