Montella in bilico: da Spalletti a Garcia, un ventaglio di nomi per la panchina viola

Luciano Spalletti resta in pole per diventare il nuovo allenatore della Fiorentina, anche se resta legato all’Inter da un biennale a 5 milioni annui di ingaggio, dunque servirà un’intesa con Suning. Più facile arrivare, eventualmente, a Gattuso e Rudi Garcia, entrambi liberi dopo le esperienze con Milan e Marsiglia. Occhio anche a Di Francesco, che piace ad Antognoni. Quotazioni in rialzo però per Vincenzo Montella, che potrebbe essere proprio l’outsider a sorpresa: pare che proprio Diego Della Valle si sia mosso per lui, elogiandolo nei colloqui con Commisso. Lo scrive La Nazione.