Montella e Prandelli, allenatori nel pallone: tutto in gioco nella città più amata

Come scrive La Gazzetta dello Sport, “ora Montella e Prandelli si giocano, one shot, la speranze di salvezza. Fiorentina-Genoa, più che una partita un dramma. Alla Viola basta un pari, ma Montella non avrebbe dovuto trovarsi in questa situazione. Forse nemmeno Prandelli, dato che ha preso un Genoa che era invece quattordicesimo. Che la sfida si giochi a Firenze aumenta il batticuore. Vincenzo e Cesare hanno mostrato la faccia migliore del loro talento sulla panchina viola. Hanno conquistato una serie di quarti posti, hanno disegnato un gioco moderno e armonioso. Da qui sono emersi. Comunque vada, Vincenzo e Cesare dovranno inventarsi un’altra ripartenza, lì o altrove, per farsi di nuovo ammirare”.