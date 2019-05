Montella, contro il Genoa spera dalla tribuna. Oggi la decisione sul ricorso

Contro il Genoa non ci sarà, seguirà la partita dalla tribuna. Vincenzo Montella è stato squalificato per due turni, oggi la Fiorentina deciderà se fare ricorso alla luce del contenuto del comunicato. Se anche la pena dovesse essere ridotta, si andrebbe a risolvere un problema del prossimo campionato alla prima giornata. In ogni caso dunque domenica Montella seguirà la partita dalla tribuna. Lo scrive Il Corriere dello Sport.