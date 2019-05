Montella, chance minime per il ricorso. Gli espedienti per farsi sentire a distanza

La Fiorentina ha presentato ricorso contro la squalifica di Montella, ma, come scrive il Corriere Fiorentino, le speranze di vederlo regolarmente in panchina contro il Genoa sono minime. Nella migliore delle ipotesi potrebbe essere scontata una giornata. Il tecnico sarà così obbligato a seguire la partita lontano dal campo e chissà che non possa ricorrere a qualche espediente usato dai colleghi in passato: dai bigliettini di Mancini al walkie-talkie di Garcia, fino al posto in tribuna a ridosso della panchina come Mourinho.