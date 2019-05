Montella addio? La Gazzetta sicura: “Chiude il ciclo viola senza vittorie”

Come scrive La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, “Montella chiude il suo ciclo sulla panchina viola con zero vittorie“. Per la Rosea, quella con il Genoa è stata l’ultima partita dell’aeroplanino, il quale non ha tutte le colpe del (quasi) disastro viola ereditando un gruppo lontano anni luce dalle sue idee e che ha staccato la spina dopo la semifinale persa di Coppa Italia contro l’Atalanta. Dopo l’accelerata per il passaggio di proprietà a Rocco Commisso, la Fiorentina ha bisogno di conoscere velocemente il suo futuro perché ha tanti giocatori che potrebbero partire. Uno su tutti, Chiesa. Corteggiato da Juve, Inter e Bayern.