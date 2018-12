Missione sostituire Hugo: a Reggio Emilia chance per Ceccherini

Non c’è uno senza due. Forse il proverbio era un po’ diverso, ma per Ceccherini vale sicuramente oro anche così. Come riporta il Corriere Dello Sport oggi in edicola, infatti, la squalifica di Vitor Hugo rimediata a causa del cartellino giallo con la Juventus può aprire le porte alla seconda presenza da titolare per il centrale livornese. Contro il Sassuolo, infatti, potrebbe toccare di nuovo a lui: ancora in Emilia, laddove aveva già esordito nella gara con il Bologna. L’alternativa si chiama Laurini, con l’ex Empoli che andrebbe a fare l’esterno di destra e Milenkovic che tornerebbe a fare il centrale: però la prova tutto sommato convincente di Ceccherini contro i felsinei fa essere in vantaggio il livornese in questo ballottaggio molto speciale.